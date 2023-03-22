«Укроборонпром» перетвориться на акціонерне товариство. Деталі

100% акцій акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» належатимуть державі

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», у якому 100% акцій належить державі. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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Це створить умови для відкриття багатьох спільних підприємств з українськими стратегічними партнерами. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це буде не просто «зміна вивіски», а реформа, яка готувалася тривалий час, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Корпоратизація відкриває для нашого ОПК (оборонно-промисловий комплекс – «Главком») доступ до технологій, інвестицій, фінансових ринків, міжнародних проектів. Це означає – ще більше зброї для перемоги і ще більше можливостей розробляти нові зразки для ЗСУ та світових ринків», – написав Арахамія.

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Як пояснили у держконцерні, процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку – «Главком») та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», –заявив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Президент України Володимир Зеленський ще у жовтні 2021 року підписав закон про трансформацію «Укроборонпрому» в акціонерне товариство. Це рішення має на всіх рівнях «оздоровити» підприємства, які входять до концерну – в «Укроборонпромі» зазначали, що господарські товариства є гнучкішими за своєю організаційно-правовою формою. Водночас єдиним власником (акціонером) перетворених підприємств державного ОПК буде держава в особі Кабміну.

Наразі 27 підприємств-учасників «Укроборонпрому» вже перетворені з державних та/чи казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 – у процесі перетворення.

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«Загалом впровадження корпоративної форми управління є найкращою світовою практикою, яка убезпечує сектор державного ОПК від корупційних ризиків та прямого політичного впливу, бо компанія стає повністю підзвітна акціонеру-державі, відкрита для інвесторів та прогнозована для партнерів», – заявили в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, що 21 березня рішенням уряду утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі.