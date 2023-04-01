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В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
фото ілюстративне

В Україні нещодавно були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Згідно з новими правилами, водії, щодо яких є підозра, що вони перебувають у стані сп’яніння, повинні пройти огляд на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння на місці зупинки їхнього автомобіля, причому цей огляд має проводитися із застосуванням відеофіксації або в присутності двох свідків. Цей новий протокол стосується і водіїв, які можуть перебувати під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Мельничук пояснив, що у разі відсутності засобів відеофіксації, огляд має проводитися у присутності двох свідків.

В Україні законодавчо встановлена норма вмісту алкоголю в крові водія – 0,2 проміле, що є майже нульовим вмістом алкоголю. Водії, у яких рівень алкоголю в крові перевищує цю межу, підлягають штрафу, а також можуть бути позбавлені водійських прав або ув’язнені.

Починаючи з 2023 року, в Україні передбачено кілька видів покарань за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тис. гривень та вилучення водійського посвідчення на один рік. Для водіїв, які порушили закон вдруге, штраф збільшується до 34 тис. грн., а права вилучаються на три роки. Якщо порушник двічі протягом року буде спійманий за кермом у стані алкогольного сп’яніння, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 51 000 гривень, провести 15 діб у в’язниці та бути позбавленим права керувати автомобілем протягом десяти років.

Зазначимо, на початк березня, нардепи пропонували Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ. 

 

Теги: правила порушник закон штраф автомобіль

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