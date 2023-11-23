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Ініціатива Орбана загострила відносини між Брюсселем та Будапештом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ініціатива Орбана загострила відносини між Брюсселем та Будапештом
Орбан вступає у відкритий конфлікт із ЄС
Фото: Рада Європейського Союзу

Суперечливий новий закон про суверенітет Угорщини нищівно критикує опозиція

Новий законопроект про суверенітет країни, ініціатива, що просувається прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном –неоднозначно сприймається багатьма експертами, і розглядається як нова атака на верховенство законів об'єднаної Європи.  Про це пише EUobserver.

У вівторок увечері, 22 листопада, правляча партія Орбана запропонувала закон, що передбачає створення окремого наглядового органу, який би спостерігав за іноземним втручанням у угорські вибори та пропонував безпечні законодавчі зміни.

Цей законопроєкт передбачає створення окремого органу – Агентства з захисту суверенітету – для «виявлення та розслідування» фінансування з-за кордону «діяльності, спрямованої на вплив на волевиявлення виборців». Передбачається покарання до трьох років позбавлення волі за заборонене іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах.

«Суверенітет Угорщини буде порушений –  і це також несе підвищений ризик для національної безпеки – якщо політична влада потрапить до рук осіб або організацій, залежних від будь-якої іноземної держави, організації або особи», – наголошують автори законопроєкту.

Опозиція всередині країни вже критикує новий закон, який багато експертів називають вкрай спірним. Противники Орбана заявляють, що в такий спосіб голова угорського уряду нападає на демократичні цінності країни.

Більше того, вважають опозиціонери в Угорщині, ініціатива Орбана може призвести до нового зіткнення між Брюсселем та Будапештом, а відносини між ними і так вкрай непрості.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. Про це повідомляє Politico.

У своєму листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Орбан зазначив, що жодне рішення про фінансування України, початок переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не може бути ухвалене доти, доки ця «стратегічна дискусія» не відбудеться, коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада був переобраний головою правлячої в Угорщині партії «Фідес» під час 30-го з'їзду партії. Про це повідомляє угорське видання Nepszava.

Як повідомляється, результат голосування був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Він отримав 1190 голосів. Жодних несподіванок не сталось і під час обрання віцеголів партії влади Угорщини: делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.

Читайте також: Шантаж Орбана. Чим може закінчитися демарш Будапешта?
Теги: міністр суверенітет Україна фінансування Віктор Орбан партії Угорщина закон санкції вибори шантаж

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