Релігієзнавиця розповіла, як єпископи РПЦ порушують чинні канони

Онуфрій свого часу був призначений на Івано-Франківську кафедру, але залишився у Чернівцях

Серед тих, хто порушив церковні закони, – Онуфрій та Агафангел

Єпископи Російської православної церкви в Україні, призначені на одну єпархію, вирушали служити в іншу, що заборонено канонами. Про це розповіла релігієзнавиця Тетяна Александрова, пише «Духовний фронт України».

Вона, зокрема, навела кілька таких епізодів.

«7 серпня 1991 року рішенням синоду УПЦ МП митрополит Агафангел (Саввін) був призначений на Івано-Франківську кафедру. Призначення не прийняв і подав прохання про зарахування на спокій, яке через місяць і було задоволено.

29 вересня 1991 року під єпископа Івано-Франківського був хіротонізований Іларіон Шукало. 23 січня 1992 року рішенням синоду був переведений на Чернівецьку кафедру. Але чернівецька паства його не прийняла.

23 січня рішенням синоду УПЦ МП Чернівецький єпископ Онуфрій Березовський був призначений на Івано-Франківську кафедру. Призначення не прийняв і залишився (тобто забарикадувався) в Чернівцях. При цьому Іларіон Шукало, якого з Івано-Франківська перевели до Чернівців, не був допущений духовенством і віруючими до виконання обов’язків і поїхав до Херсона.

36 апостольське правило: «Якщо хтось, бувши рукоположеним на єпископа, не прийме свого служіння і не буде опікуватися народом, дорученим йому, нехай буде заборонений, доки не прийме вказаного. Так само і пресвітер та диякон. Якщо ж піде туди, і не буде прийнятий, але не з власної волі, а через злобу народу, то нехай залишиться єпископом. На кліриків же того міста накласти заборону за те, що не навчали такого непокірного народу», – вказала Тетяна Александрова.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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