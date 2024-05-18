«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку
Також у багатьох не працює авторизація через BankiD
У суботу, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих. Тож користувачі фіксують збої у роботі.
Крім того, як інформують читачі «Главкома», «Резерв+» неможливо завантажити за кордоном, зокрема, у США.
Також у багатьох не працює авторизація через BankiD.
Тим часом, у Міноборони пояснили проблеми з авторизацією у застосунку «Резерв+». За інформацією відомства, застосунок захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження», – зазначили у відомстві.
До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.
Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.
Як відомо 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.
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