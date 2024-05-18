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«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку
Застосунок «Резерв+» запрацював, але є нюанси
фото: glavcom.ua

Також у багатьох не працює авторизація через BankiD

У суботу, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих. Тож користувачі фіксують збої у роботі.

Крім того, як інформують читачі «Главкома», «Резерв+» неможливо завантажити за кордоном, зокрема, у США.

«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку фото 1

Також у багатьох не працює авторизація через BankiD.

Тим часом, у Міноборони пояснили проблеми з авторизацією у застосунку «Резерв+». За інформацією відомства, застосунок захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження», – зазначили у відомстві.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. 

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Теги: Міноборони закон застосунок

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«Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку
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