Уряд затвердив нову форму військового квитка
Мінцифри пояснило, чи буде в «Дії» військовий квиток
Кабінет Міністрів України затвердив нову форму військового квитка. У разі технічної реалізації передбачається, що він може бути сформований у «Дії». Про це йдеться в постанові від 16 травня 2024 р. №559.
У документі зазначено, що військово-обліковий документ оформлюється та видається (або замінюється):
- в електронній формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія»), зокрема з використанням мобільного додатка «Дія» (у разі технічної реалізації);
- у паперовій формі – на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.
При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постанови, вважаються дійсними до видачі документів нового зразка.
Утім, Мінцифри в коментарі «Судово-юридичній газеті» пояснило, що в «Дії» не буде військового квитка. Постановою Кабміну лише передбачено таку можливість – у разі її технічної реалізації. Нині ж і найближчим часом такої опції не передбачається.
Постанова набирає чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації.
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