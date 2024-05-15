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Штрафами все не закінчиться. Депутатка назвала найсуворіше покарання для ухилянтів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Штрафами все не закінчиться. Депутатка назвала найсуворіше покарання для ухилянтів
За ухилення від мобілізації під час війни громадянам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі
фото: Depositphotos

Несплата штрафів за порушення обліку тягне за собою настання кримінальної відповідальності

У суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в коментарі ТСН.

«Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн», – каже нардепка.

Фріз додала, що у випадку, якщо особа не сплачує ані перший штраф за порушення обліку, ані другий, не з’являється для оновлення облікових даних після сплати штрафу, вона підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

«Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена – передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану», – зауважила депутатка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

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Теги: закон штраф мобілізація порушник ухилянти

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