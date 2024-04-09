В Україні створено застосунок для обліку лелек: як він працює

Рахуватимуть чисельність буслів у цьому році не тільки в Україні, але й на всьому ареалі гніздування виду

Українське товариство охорони птахів розробило мобільний застосунок для обліку чисельності лелек. Ці дані необхідні, аби контролювати стан популяції та впроваджувати нові заходи для їхньої охорони. Про це йдеться в повідомленні громадської організації.

«Рахуватимуть чисельність буслів у цьому році не тільки в Україні, але й на всьому ареалі гніздування виду, зокрема в країнах Європи, Близького Сходу та Центральної Азії. Загалом – у 54 країнах. Україна має одну з найбільших у Європі популяцій лелек – орієнтовно 35-45 тис. гніздових пар, тому дані з нашої країни важливі», – зазначають науковці.

Загалом для обліку науковці збиратимуть інформацію про те:

коли птахи повернулися в Україну;

скільки пар зайняли гнізда;

наскільки успішно вони вивели потомство (скільки пташенят виросли і покинули гніздо в кожної з пар).

Українське товариство охорони птахів наголошує: гніздо можна вважати зайнятим, якщо пара лелек трималася біля нього хоча б місяць. Натомість кількість пташенят найкраще підраховувати в другій половині червня чи в першій половині липня, коли вони вже підросли, кажуть орнітологи.

Зокрема, облікові дані можна подати через смартфон. Для цього фахівці товариства розробили спеціальний модуль для додатка у смартфонах на основі міжнародної природоохоронної програми зі збору даних Smart.

Як користуватися застосунком

Для того, аби скористатися мобільним застосунком його потрібно завантажити на свій смартфон – доступні версії для IOS та для Android. Далі за посиланням встановити необхідну конфігурацію для обліку лелек. З її допомогою можна додавати спостереження за гніздом і пташенятами. Інструкцію, як вносити дані в додаток, можна переглянути у відео за посиланням.

«Завантажена інформація зберігається в додатку. Є можливість її редагувати за потреби. Передати дані обліку можна пізніше, якщо мережа не дозволить це зробити відразу після завершення спостережень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно лелеки Грицько та Одарка повернулися у рідне село Леляки на Полтавщині після зими, а місцеві науковці відновили онлайн-трансляцію з їхнього гнізда. Птахи стали відомими не тільки на Полтавщині, а й у всій Україні.

Кілька років тому лелека Грицько та його родина оселилася у Леляках. Для цього науковці природного парку «Пирятинський» встановили штучну платформу, на якій лелеки сформували гніздо. Камеру відразу встановити не вдалося через початок повномасштабної війни. Прилади для спостереження перебували в Салтівці, тому їх привезли й встановили після звільнення Харківщини.

11 травня торік після повернення птахів науковці відновили пряму трансляцію. Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.

У червні трансляцію з гнізда лелеки Грицька вимкнули за рекомендацію Служби Безпеки України, а натомість почали викладати короткі відео з життя птахів.

Цього року науковці змінили напрямок огляду камери на північний. Це необхідно для того, щоб у поле зору не потрапляла міжміська автомобільна дорога. Першим до гнізда прилетів лелека Грицько, а за кілька днів – Одарка.