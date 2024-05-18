Розпочав роботу застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+»

Застосунок уже можна завантажити для IOS та Android

У ніч на суботу 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Застосунок уже можна завантажити для операційної системи IOS та Android.

У «Резерв+» кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі «Оберіг».

Нагадаємо, відсьогодні прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.