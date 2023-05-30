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Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу
ЗСУ, ймовірно, зможуть здійснити прорив влітку
фото ілюстративне

Головною метою України залишається звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим та Донбас

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що влітку українська армія має серйозні шанси здійснити прорив на фронті. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Ouest-France.

«Моє особисте переконання, моє чуття підказує мені, що ми маємо серйозні шанси зробити прорив цього року, особливо влітку. Я впевнений, що під час цього контрнаступу ми зможемо здійснити прориви на півдні, на сході, у двох-трьох місцях на полі бою. Це викличе новий відхід росіян з нашої території», – зазначив він.

На запитання, коли ж розпочнеться контрнаступ, міністр відповів: «Я не можу дати вам пояснень чи подробиць, росіяни вас прочитають».

Очільник оборонного відомства додав, що головною метою України залишається звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим та Донбас.

«Ми хочемо зламати волю росіян до перемоги у цій війні», – додав він. 

Раніше повідомлялося, що Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом.

До слова, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ росія Україна

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