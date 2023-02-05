Резніков прокоментував свою ймовірну відставку

«Жоден чиновник не вічний у кріслі», – зауважив міністр оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо Президент України Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. Відповідну заяву він зробив під час пресконференції в Києві, повідомляє «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави», – сказав Резніков.

Він наголосив, що робитиме все задля української перемоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації», – додав урядовець.

Водночас Резніков підкреслив, що у разі звільнення підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».

Нагадаємо, наступного тижня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає питання про призначення нового міністра оборони. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За інформацією УП, із наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді».

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Раніше Резніков заявив, що продовжить боротьбу за «перемогу України» на тлі інформації, що він може піти у відставку найближчими днями.