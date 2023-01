Резніков провів розмову з очільником Пентагону: оприлюднено подробиці

Міністр оборони Олексій Резніков 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомив очільник міноборони у свєму Twitter.

«Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі «Рамштайн», – зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Discussed details of the new US package of security assistance for 🇺🇦 and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest 🇺🇸 aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the 🇺🇸 people.

🇺🇦 will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55