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Резніков провів розмову з очільником Пентагону: оприлюднено подробиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Резніков провів розмову з очільником Пентагону: оприлюднено подробиці
Резніков тримає тісний контакт з Пентагоном
фото з відкритих джерел

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій

Міністр оборони Олексій Резніков 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомив очільник міноборони у свєму Twitter.

«Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі «Рамштайн», – зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: США зброя Міноборони Україна Пентагон Олексій Резніков допомога ЗСУ

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