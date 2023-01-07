Резніков провів розмову з очільником Пентагону: оприлюднено подробиці

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій

Міністр оборони Олексій Резніков 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомив очільник міноборони у свєму Twitter.

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«Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі «Рамштайн», – зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

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Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Discussed details of the new US package of security assistance for 🇺🇦 and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest 🇺🇸 aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the 🇺🇸 people.

🇺🇦 will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

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Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.