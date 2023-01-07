Скільки ракет залишилось у Росії: інфографіка від Резнікова (фото)

За даними Резнікова, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет

Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

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За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет.

Він відзначив, що окупанти мають 11% балістичних ракет «Іскандер», 9% «Калібрів», 16% Х-101.

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«Формула безпеки: ракетна міць «другої армії світу» обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО», – написав Резніков.

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.

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Нагадаємо, Повітряні сили назвали, які західні комплекси захищають небо над Україною.

Відзначимо, незабаром Україна почне виробляти анти-«шахедів», які будуть перехоплювати іранські безпілотники.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.