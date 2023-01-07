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Скільки ракет залишилось у Росії: інфографіка від Резнікова (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки ракет залишилось у Росії: інфографіка від Резнікова (фото)
Міністр оборони відзначив ефективну роботу ППО
фото з відкритих джерел

За даними Резнікова, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет

Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет.

Він відзначив, що окупанти мають 11% балістичних ракет «Іскандер», 9% «Калібрів», 16% Х-101.

«Формула безпеки: ракетна міць «другої армії світу» обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО», – написав Резніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.

Нагадаємо, Повітряні сили назвали, які західні комплекси захищають небо над Україною.

Відзначимо, незабаром Україна почне виробляти анти-«шахедів», які будуть перехоплювати іранські безпілотники.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: росія війна Україна Олексій Резніков ракета

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