РФ атакує Дніпропетровщину ракетами: вибухи прогриміли у Кривому Розі

Криворіжці чули вибухи у різних районах міста

2 вересня близько 11:15 у Кривому Розі прогриміли вибухи. Містяни почули вибухи до сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє Krivbass.city.

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Криворіжці чули вибухи у різних районах міста.

Про вибухи у місті повідомив також телеграм-канал «Перший Міський. Кривий Ріг». «У Кривому Розі чутно звуки, схожі на вибухи! У місті лунає повітряна тривога», – йдеться в повідомленні.

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Інформація про вибухи прокоментував керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. «Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше», – написав він у Telegram.

Повітряні сили ЗСУ об 11:15 повідомили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, 28 серпня у Кривому Розі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У результаті ракетного удару були зруйновані два дачні будинки, ще п’ять – понівечені