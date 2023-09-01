Влучання ракети на Вінниччині: влада повідомила деталі

У результаті атаки є потерпілі

Під час атаки у ніч проти 1 вересня ворог запустив дві ракети. Одну збила ППО, інша влучила у приватне підприємство у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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«Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі – троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр». Протиповітряна оборона знищила одну з них.

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Нагадаємо, під ранок 1 вересня Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу через ворожі «Калібри» з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України. О 04:33 повітряну тривогу оголосили у столиці, а вже о 05:30 повідомили про відбій.