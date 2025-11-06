Головна Країна Події в Україні
РФ фактично знищила Кінбурнську косу та «Асканію-Нову» – Військово-морські сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ фактично знищила Кінбурнську косу та «Асканію-Нову» – Військово-морські сили
Бойові дії навколо Криму суттєво впливають на місцеву флору та фауну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кінбурнська коса є важливим стратегічним об'єктом для України

Російські загарбники фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник «Асканія-Нова». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

«Йдеться про той самий заповідник – «Асканія-Нова». Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа», – каже він.

Речник ВМС також підкреслив, що Кінбурнську косу фактично знищено. При цьому сказати, чи вдасться відновити заповідник «Асканія-Нова» і коли саме поки неможливо. Бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну. За різними оцінками, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів.

Плетенчук додав, що екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які вже дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, тимчасово окупована Кінбурнська коса є важливим стратегічним об'єктом для України, оскільки російські війська з неї ведуть обстріли по українських територіях, а також можуть завдавати ударів по суднах, які б потенційно могли заходити у морські порти Миколаєва.

До слова, на початку червня 2023 року Кінбурнська коса тимчасово стала островом унаслідок підриву російськими окупаційними силами Каховської ГЕС і подальшого затоплення берегів Дніпра нижче за течією.

Великої шкоди природі коси та півострову завдали лісові пожежі внаслідок військових дій. Пожежі поставили під загрозу знищення 465 видів унікальних рослин та лікувальних трав півострова, серед них найбільше в Європі поле диких орхідей, площею близько 60 га, які занесені до Червоної книги. Постраждали з непрогнозованими наслідками унікальні рожеві озера, тисячі тварин та птахів, серед яких також є червонокнижні різновиди. Загалом на Кінбурнській косі з початку повномасштабної війни вже зафіксували понад 250 пожеж.

