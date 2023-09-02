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У захопленому росіянами заповіднику «Асканія-Нова» спалахнула масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
У захопленому росіянами заповіднику «Асканія-Нова» спалахнула масштабна пожежа
Це вже не перша пожежа, яка виникла у заповіднику від часу, коли його було захоплено окупантами
фото з відкритих джерел

Вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів ділянки «Південна»

 

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова», який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області, виникла масштабна природна пожежа. Вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів ділянки «Південна». Про це в суботу, 2 вересня, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У повідомленні сказано, що це вже не перша пожежа, яка виникла у заповіднику від часу, коли його було захоплено окупантами.

«Шлях до припинення нищення природи через війну – імплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 «Екологічна безпека», – наголосили у Міндовкіллі.

Заповідник «Асканія-Нова» є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи. Площа його становить 33,3 тисячі га, з них понад 11 тисяч га – заповідна зона.

Нагадаємо, в березні 2023 року у біосферному заповіднику «Асканія-Нова», розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію.

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Теги: Херсонщина пожежа безпека

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