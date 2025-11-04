Головна Київ Новини
У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак (фото)
Дослідники заповідника розповіли цікаві факти про рись євразійську
фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Рись євразійська доволі часто з’являється у фотопастках Біосферного Заповідника

У «Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику» мешкає рись євразійська. Одна особина представників цього виду потрапила до фотопастки «Полісся – дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідника. Про цікаві факти про цього мешканця заповідника розповіли дослідники, пише «Главком».

За словами дослідників, рись євразійська є хижою твариною, тому вона гарна мисливиця. Під час полювання їй допомагає її гострий зір, ідеальний слух, зокрема мишу вона помітить навіть із відстані 70 м. Звісно ж вполювати здобич вона не зможе без своїх довгих ікол та гострих кігтів.

«Всупереч поширеній думці, рись ніколи не стрибає на свою жертву з дерева. Вона полює крадькома або із засідки», – пояснюють у заповіднику. Також там додають, що ця рись чомусь недолюблює лисиць і тому полює навіть на них. Учені припускають, це може бути через конкуренцію видів.

«Самці рисі в півтора раза важчі за самок – їх вага доходить до 30 кг, маса самок – до 20 кг», – розповідають учені. Загалом доросла особина рисі може долати понад 30 км за добу, що свідчить про її тривалість.

Загалом дослідники часто зустрічають цю рись на території Чорнобильського заповідника, вони пояснюють, що цей вид хижаків «не такий уже й рідкісний». Тому фотопастки, що розташовані в заповіднику часто фіксують таких гостей, як євразійська рись. Усього вченим вдалося зазнимкувати вже 20 дорослих рисей цього виду.

Ще в Чорнобильському заповіднику різко скоротилася кількість вовків. Повідомляється, що на початку 2020 року в зоні відчуження мешкало близько 10 зграй, загальна чисельність, яких складала 100-120 вовків. Зараз фахівці фіксують лише сім зграй, у яких живуть орієнтовно 55-60 вовків.

Також нещодавно в Чорнобилі волонтери організації Dogs of Chernobyl помітили собак із синьою шерстю. Волонтери опублікували фото зграї собак, на яких деякі тварини мають повністю синє забарвлення шерсті. Вони зазначили, що вони спостерігали за цими собаками раніше. За їхніми словами, ці собаки не мали такого забарвлення тиждень тому. Наразі фахівці намагаються відловили собак, щоб зрозуміти, в чому річ.

Теги: Чорнобильська зона тварини Заповідники

