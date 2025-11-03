Головна Країна Події в Україні
Військово-морські сили вразили елітний спецпідрозділ окупантів у Чорному морі

Наталія Порощук
Військово-морські сили вразили елітний спецпідрозділ окупантів у Чорному морі
Сили оборони знищили російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу

Військово-морські сили ЗСУ уразили елітний спецпідрозділ росіян, який знаходився на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

«Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом «Ланцет», у той час, коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

Раніше два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис».

Теги: війна Чорне море ВМС

