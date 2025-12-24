Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів

ЗСУ отримають рекордну кількість безпілотників для посилення оборони

Сили оборони отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram у середу, 24 грудня.

«Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже, виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. До кінця цього року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV дронів, що майже у 2,5 рази більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік», – написав він.



Міністр зазначив, що переважна більшість безпілотників, які вже є в арсеналі українських воїнів, – вітчизняного виробництва.



«Цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більшість з них –безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня», – заявив Шмигаль.



Також в арсеналі українських воїнів стало більше наземних роботизованих комплексів (НРК). Цьогоріч до підрозділів ЗСУ їх було поставлено майже 15 тисяч. «Це у рази більше, ніж торік», – наголосив міністр.



За його словами, НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащено бойовими модулями, вони ведуть штурмові та оборонні дії.

Нагадаємо, що Франція надасть Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T NG нового покоління, які після розгортання стануть найпотужнішими у складі ППО ЗСУ. Зазначається, що компанія-виробник Thales підтвердила введення в експлуатацію системи SAMP/T NG у Франції та Італії, а перші поставки заплановано на 2026 рік. Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть поставлені в Україну в тому ж році.