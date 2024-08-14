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Військово-морські сили пояснили, яке тактичне значення має Кінбурнська коса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військово-морські сили пояснили, яке тактичне значення має Кінбурнська коса
Окупанти обстрілюють з Кінбурнської коси південні райони Миколаївської та Херсонської областей
фото з відкритих джерел

З Кінбурнської коси російські загарбники можуть атакувати судна, які потенційно могли б виходити в акваторію Дніпро-Бузького Лиману

Тимчасово окупована Кінбурнська коса є важливим стратегічним об'єктом для України, оскільки російські війська з неї ведуть обстріли по українських територіях, а також можуть завдавати ударів по суднах, які б потенційно могли заходити у морські порти Миколаєва. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Окупанти продовжують обстрілювати з Кінбурнської коси південні райони Миколаївської та Херсонської областей. Також з цієї коси російські загарбники можуть атакувати судна, які потенційно могли б виходити в акваторію Дніпро-Бузького Лиману – тобто йти до морських портів Миколаєва. Наразі ці порти заблоковано.

Як зазначив речник, акваторію біля Кінбурнської коси потрібно обстежувати щодо мінної безпеки – саме там у Чорне море впадає Дніпро, і після знищення росіянами Каховської гідроелектростанції у ці води могло потрапити «досить багато вибухонебезпечних предметів».

«Якщо там судно змивало, то що вже казати про міни? Тому так, ця акваторія для нас важлива, і, на жаль, станом на зараз, вона прострілюється (окупантами – «Главком») з Кінбурнської коси... Як і (є важливою – «Главком») для росіян, звісно», – підсумував військовий.

Нагадаємо, Кінбурнську косу відділяє від міста Очаків гирло Дніпро-Бузького лиману, це приблизно п'ять кілометрів. Очаків добре видно з північного берега коси і, відповідно, він досяжний для ворожої артилерії. Ця піщана коса є краєм Кінбурнського півострова, що адміністративно належить до Херсонщини і наразі окупований російськими військами. 

Під час російсько-української війни, навесні 2022 року, російські війська окупували косу, щоб заблокувати рух із портів Херсона й Миколаєва, та вели обстріли Очакова. В ході контрнаступу ЗСУ в листопаді 2022 року Кінбурнська коса лишилася єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області. 12 серпня 2024 року бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони підняли прапор України на Кінбурнській косі, однак територія коси залишається під окупацією Росії.

З моменту окупації коси військами РФ українські збройні сили активно завдають ударів по розташуванню окупантів на косі.

До слова, на початку червня 2023 року коса тимчасово стала островом унаслідок підриву російськими окупаційними силами Каховської ГЕС і подальшого затоплення берегів Дніпра нижче за течією.

Великої шкоди природі коси та півострову завдали лісові пожежі внаслідок військових дій. Пожежі поставили під загрозу знищення 465 видів унікальних рослин та лікувальних трав півострова, серед них найбільше в Європі поле диких орхідей, площею близько 60 га, які занесені до Червоної книги. Постраждали з непрогнозованими наслідками унікальні рожеві озера, тисячі тварин та птахів, серед яких також є червонокнижні різновиди. Загалом на Кінбурнській косі з початку повномасштабної війни вже зафіксували 253 пожежі.

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Теги: Кінбурнська коса окупанти обстріл окупація

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