Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
Противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки
фото: ВМС

Звіт ВМС: за жовтень 2025 року ліквідовано понад 1600 окупантів та 11,5 тисячі FPV-дронів

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України, діючи у складі угруповань та поза ними, опублікували звіт про орієнтовні втрати російських окупаційних військ за жовтень 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС України.

Загальні орієнтовні втрати противника за жовтень 2025 року склали:

  • Особовий склад (вбитими та пораненими) ‒ близько 1673 окупантів.
  • FPV дронів – 11 521 одиниця.
  • Автомобільної техніки ‒ 68 одиниць.
  • Бойових броньованих машин – 14 одиниць.
  • Артилерійських систем – 13 одиниць.
  • Плавзасобів – 13 одиниць.
  • БПЛА «Shahed - 136/131» ‒ 88 одиниць.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 одиниць.
  • Сховищ з боєприпасами – 15 одиниць.
  • Танків – 1 одиниця.
  • Реактивних систем залпового вогню – 1 одиниця.
  • Засобів протиповітряної оборони – 1 одиниця.
  • Спеціальної техніки – 1 одиниця.
  • Морських мін – 9 одиниць.
  • Авіаційна бомба ФАБ 500 – 1 одиниця.
Звіт за жовтень 2025 року
Звіт за жовтень 2025 року
графіка: ВМС України

Військово-Морські Сили наголошують, що противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки, але дані щодо деяких позицій ще уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 157 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: ВМС війна втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повернення українців додому залежить від багатьох обставин
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
30 жовтня, 16:43
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Суд довів вину київського студента, який порушив спокій пасажирів метро
Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро
27 жовтня, 08:50
Рабин Шмуель Камінецький
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни
25 жовтня, 16:58
Ситуація на фронті 19 жовтня
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
19 жовтня, 22:27
Трамп: Нехай обидва (Зеленський та Путін – «Главком») заявлять про перемогу, хай історія вирішить!
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу
18 жовтня, 00:16
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
15 жовтня, 23:59
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року
15 жовтня, 08:18
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30

Події в Україні

На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua