Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень

Звіт ВМС: за жовтень 2025 року ліквідовано понад 1600 окупантів та 11,5 тисячі FPV-дронів

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України, діючи у складі угруповань та поза ними, опублікували звіт про орієнтовні втрати російських окупаційних військ за жовтень 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС України.

Загальні орієнтовні втрати противника за жовтень 2025 року склали:

Особовий склад (вбитими та пораненими) ‒ близько 1673 окупантів.

FPV дронів – 11 521 одиниця.

Автомобільної техніки ‒ 68 одиниць.

Бойових броньованих машин – 14 одиниць.

Артилерійських систем – 13 одиниць.

Плавзасобів – 13 одиниць.

БПЛА «Shahed - 136/131» ‒ 88 одиниць.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 одиниць.

Сховищ з боєприпасами – 15 одиниць.

Танків – 1 одиниця.

Реактивних систем залпового вогню – 1 одиниця.

Засобів протиповітряної оборони – 1 одиниця.

Спеціальної техніки – 1 одиниця.

Морських мін – 9 одиниць.

Авіаційна бомба ФАБ 500 – 1 одиниця.

Звіт за жовтень 2025 року графіка: ВМС України

Військово-Морські Сили наголошують, що противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки, але дані щодо деяких позицій ще уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 157 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.