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РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів – FT

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів – FT
фото ілюстративне

Британські журналісти, з посиланням на надійни джерела в ЗСУ, називають найімовірнішим місцем нової атаки західну частину Луганської області

Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ. Про це пише Financial Times. Видання уточнює, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки про наміри РФ», а безпосередньо журналістам інформацію надав радник ЗСУ, ім’я якого не називають.

Метою масштабного наступу є захоплення усього Донбасу. Експерти називають ймовірним місцем нової атаки західну частину Луганської області в районі міст Кремінна та Лиман, де РФ збирає війська вже кілька тижнів. Активізацію країни-агресора видання пов’язує з наміром реалізувати задумане до того, як Україна отримає від західних партнерів новітню техніку, зокрема, танки.

Також Financial Times зазначає, що Москва нарощує сили на півдні Донецької області.

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців з проханням довіряти інформації лише Генерального штабу ЗСУ та не піддаватися панічним вкидам.

«Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього», – заявив він. Резніков наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни. Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізм, українські сили готові до цього.

Теги: Олексій Резніков Донбас росія наступ

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