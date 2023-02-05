Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
Резніков порадив слухати Генеральний штаб ЗСУ
фото: armyinform

Міністр оборони підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян

У питанні ситуації на фронті та можливого нового наступу росіян, українцям слід довіряти інформації лише Генеральному штабу ЗСУ та не піддаватися панічним вкидам. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції, пише АрміяInform.

«Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ», – сказав він.

Резніков підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.

«Сьогодні прикордононники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили», – сказав Резніков.

Міністр додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.

Раніше Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії.

Читайте  також:

Теги: окупанти міністр Нацгвардія напад Telegram Олексій Резніков звільнення наступ ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник Залужного підкреслив, що західний світ якомога швидше повинен надати Києву потрібні засоби, щоб ЗСУ могли застосувати їх по окупантах навесні або влітку
Радник Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати
Сьогодні, 16:49
Росія поступово стягує сили на окремі ділянки фронту на сході України
Загроза нового наступу: ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили
Сьогодні, 15:49
«Для рашистстького голого короля ситуація патова»
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
Сьогодні, 08:33

Події в Україні

Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
9067
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
8803
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
7871
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
7402
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?

Новини

Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Сьогодні, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту