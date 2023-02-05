Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців

Міністр оборони підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян

У питанні ситуації на фронті та можливого нового наступу росіян, українцям слід довіряти інформації лише Генеральному штабу ЗСУ та не піддаватися панічним вкидам. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції, пише АрміяInform.

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«Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ», – сказав він.

Резніков підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.

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«Сьогодні прикордононники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили», – сказав Резніков.

Міністр додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.

Раніше Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії.