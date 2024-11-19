У Києві під час тривоги пролунали вибухи

Ударні дрони росіян атакували столицю України

В ніч на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У місті продовжується тривога. Про це повідомляє Telegram «Суспільне Новини».

«У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста», – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Київська обласна військова адміністрація (КОВА) попередила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у Київській області та інших регіонах України зафіксовано ворожі дрони.

Нагадаємо, у Глухові на Сумщині БпЛА влучив у багатоквартирний будинок: є загиблі.

До слова, кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.