У Києві під час тривоги пролунали вибухи
Ударні дрони росіян атакували столицю України
В ніч на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У місті продовжується тривога. Про це повідомляє Telegram «Суспільне Новини».
«У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста», – повідомляють кореспонденти Суспільного.
Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Київська обласна військова адміністрація (КОВА) попередила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у Київській області та інших регіонах України зафіксовано ворожі дрони.
Нагадаємо, у Глухові на Сумщині БпЛА влучив у багатоквартирний будинок: є загиблі.
До слова, кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.
Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.
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