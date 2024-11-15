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Микола Княжицький Народний депутат України

Чому мир з Путіним неможливий для України

glavcom.ua
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Путін посягається на ідентичність України
фото з відкритих джерел

Єдиний варіант, який Путін готовий розглядати на умовних переговорах майбутнього – демонтаж української незалежності

Численні матеріали західних медіа про можливі переговори між Україною та Путіним про умовну заморозку конфлікту не враховують одну важливу деталь. Коли 24 лютого Путін казав про відсутність у них планів окупації України, він казав правду. Адже це не війна за території. Це війна проти України в широкому сенсі – війна проти всього українського. Українських людей, українського світогляду, української мови, культури, бачення власного майбутнього. Війна проти української незалежності.

Тому єдиний варіант, який Путін готовий розглядати на умовних переговорах майбутнього – демонтаж української незалежності і встановлення в Україні лояльного йому персонального політичного режиму. Жодними переговорами цього не досягнути, адже такі умови мають прийняти не якісь чиновники, аж до керівництва держави. Ці умови має прийняти українське суспільство. Про це теоретично можна було б говорити у лютому 2022 року, але сьогодні це нереально. Кожен, хто бачив як зараз виглядають клумби з синьо- жовтими прапорцями на київському Майдані Незалежності, розуміє очевидну неможливість навіть теоретичної домовленості про це.

Очевидно, що цілі Путіна можуть досягатись лише силовим шляхом. І тут два варіанти. Перший – зовнішній. Тобто війська путіна мають Україну завоювати. Другий – внутрішній. Це якщо українці втратять єдність і почнуть воювати між собою. Тобто або громадянська війна або путч. Інших варіантів немає.

Саме тому ніякі переговори з Путіним є неможливими. Україні просто нема що пропонувати на цих переговорах.

Для перемоги у війні ми маємо безумовно підтримувати наших солдатів, які протистоять зовнішньому ворогу на фронті, і безумовно зберігати нашу єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це головний наш рецепт.

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Джерело
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Теги: переговори українці путін війна

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