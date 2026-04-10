Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі

Унаслідок ранкової атаки РФ ніхто не постраждав

Зранку 10 квітня російська армія вдарила по місту Конотоп на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі у житловій п’ятиповерхівці та адмінбудівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

О 04:36 Семеніхін повідомив, що за попередніми даними стався приліт у центрі міста. Вже за 10 хвилин з’явилася інформація, що горить адміністративна будівля. Станом на 05:25 міський голова поінформував про влучання у житлову пʼятиповерхівку.

Росія атакувала місто ударними дронами фото: Telegram/Артем Семеніхін

Згодом мер розповів про те, що ворог перебив газові мережі в одному з центральних кварталів міста, кілька багатоповерхівок залишилися без газу. За інформацією міського голови, станом на 05:50 пожежі у місті було ліквідовано.

«Знищено щонайменше три приватні автівки. Попередньо без жертв. Відсилаємо людей із знищеного та пошкодженого житла», – каже він.

Ворожий БпЛА пошкодив багатоповерхівку фото: Telegram/Артем Семеніхін

Семеніхін зазначив, що окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками типу «Герань-2». Він додав, що комунальники вже завершують очищення і прибирання території після ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

До слова, унаслідок нічної атаки 8 квітня РФ на Роменську громаду загинула одна людина, ще декількох було травмовано.