Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі
Російські загарбники атакували центр міста
фото: Telegram/Артем Семеніхін

Унаслідок ранкової атаки РФ ніхто не постраждав

Зранку 10 квітня російська армія вдарила по місту Конотоп на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі у житловій п’ятиповерхівці та адмінбудівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

О 04:36 Семеніхін повідомив, що за попередніми даними стався приліт у центрі міста. Вже за 10 хвилин з’явилася інформація, що горить адміністративна будівля. Станом на 05:25 міський голова поінформував про влучання у житлову пʼятиповерхівку.

Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі фото 1
Росія атакувала місто ударними дронами
Росія атакувала місто ударними дронами
фото: Telegram/Артем Семеніхін

Згодом мер розповів про те, що ворог перебив газові мережі в одному з центральних кварталів міста, кілька багатоповерхівок залишилися без газу. За інформацією міського голови, станом на 05:50 пожежі у місті було ліквідовано.

«Знищено щонайменше три приватні автівки. Попередньо без жертв. Відсилаємо людей із знищеного та пошкодженого житла», – каже він.

Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі фото 2
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі фото 3
Ворожий БпЛА пошкодив багатоповерхівку
Ворожий БпЛА пошкодив багатоповерхівку
фото: Telegram/Артем Семеніхін

Семеніхін зазначив, що окупанти вдарили по місту ударними безпілотниками типу «Герань-2». Він додав, що комунальники вже завершують очищення і прибирання території після ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

До слова, унаслідок нічної атаки 8 квітня РФ на Роменську громаду загинула одна людина, ще декількох було травмовано.

Читайте також:

Теги: Сумщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості 
Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри
6 квiтня, 10:42
Аварійно-рятувальні роботи тривають
Росія завдала масованого удару по Одесі: загинула дитина
6 квiтня, 07:50
Дим на місці влучань внаслідок обстрілу Житомирщини 3 квітня 2026 року
На Житомирщині через російський удар загинула людина, є поранені
3 квiтня, 13:26
Будинок, пошкоджений дроном, в Обухові. 3 квітня 2026 року
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Обухові (фото)
3 квiтня, 11:08
Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
Окупанти атакували Кривий Ріг: пошкоджено енергетичні та промислові об'єкти
27 березня, 22:30
За словами президента, окупаційна армія битиме по водній інфраструктурі України
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
26 березня, 12:29
Унаслідок атаки пошкоджено стіни 14-поверхового будинку, а також балкони та вікна
У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
24 березня, 15:05
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
18 березня, 17:28
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
18 березня, 03:29

Події в Україні

Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року
РФ вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
РФ вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі
Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua