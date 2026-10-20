Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

Інформація про наслідки удару уточнюється

Уночі 20 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

За інформацією Артема Кобзаря, удар по житловій багатоповерхівці стався близько другої години ночі. Після влучання в будинку спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

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Станом на момент публікації інформація про наслідки влучання уточнюється. Даних про загиблих, поранених і масштаби пошкоджень в повідомленні міської влади на цю мить немає.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та безпілотником. Постраждали щонайменше семеро людей, серед них дитина, двоє перебували в тяжкому стані. У Зарічному районі пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні оселі та автомобілі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони вдарили по складу медичних препаратів, де загинула одна людина.

До слова, у ніч на 4 квітня російський дрон уже влучав у багатоквартирний будинок у Зарічному районі. Тоді на верхніх поверхах виникла пожежа, щонайменше троє людей зазнали травм.

Влітку обстріли міста посилилися. Близько півночі 16 серпня Суми зазнали масованої атаки ударних дронів: «Герані» вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Зарічному районі, реактивні безпілотники атакували житлові будинки приватного сектору, постраждала одна людина. А вночі 6 серпня окупанти скинули на місто вісім керованих авіабомб менш ніж за десять хвилин. Постраждали 12 цивільних, пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.

За даними, які Артем Кобзар надав на запит «Главкома», кількість надзвичайних ситуацій через повітряні удари в Сумах зростає. У 2024 році їх зафіксували 132, у 2025-му – 690, а станом на початок серпня 2026 року – 948.