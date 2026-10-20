Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
На місці працюють усі відповідні служби
фото: ДСНС Сумщини (ілюстративне)

Інформація про наслідки удару уточнюється

Уночі 20 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

За інформацією Артема Кобзаря, удар по житловій багатоповерхівці стався близько другої години ночі. Після влучання в будинку спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Станом на момент публікації інформація про наслідки влучання уточнюється. Даних про загиблих, поранених і масштаби пошкоджень в повідомленні міської влади на цю мить немає.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та безпілотником. Постраждали щонайменше семеро людей, серед них дитина, двоє перебували в тяжкому стані. У Зарічному районі пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні оселі та автомобілі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони вдарили по складу медичних препаратів, де загинула одна людина.

До слова, у ніч на 4 квітня російський дрон уже влучав у багатоквартирний будинок у Зарічному районі. Тоді на верхніх поверхах виникла пожежа, щонайменше троє людей зазнали травм.

Влітку обстріли міста посилилися. Близько півночі 16 серпня Суми зазнали масованої атаки ударних дронів: «Герані» вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Зарічному районі, реактивні безпілотники атакували житлові будинки приватного сектору, постраждала одна людина. А вночі 6 серпня окупанти скинули на місто вісім керованих авіабомб менш ніж за десять хвилин. Постраждали 12 цивільних, пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.

За даними, які Артем Кобзар надав на запит «Главкома», кількість надзвичайних ситуацій через повітряні удари в Сумах зростає. У 2024 році їх зафіксували 132, у 2025-му – 690, а станом на початок серпня 2026 року – 948. 

Читайте також:

Теги: Суми пожежа окупанти місто безпілотник Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Думки росіянина. ЗСУ починають використовувати зброю, заблоковану страхом
Думки росіянина. ЗСУ починають використовувати зброю, заблоковану страхом
28 вересня, 09:05
Наслідки атаки по НПЗ у Москві
Росія пообіцяла ще жорстокіше бомбити Київ після удару по Москві
20 вересня, 21:18
Київщина потрапила під атаку БпЛА та ракет
Удар по Київщині: у Вишгороді загинула дитина, є поранені та руйнування
30 вересня, 05:40
Інформації про характер пошкоджень наразі немає
Дрон влучив у Північний міст Києва: рух перекрито
3 жовтня, 07:07
Рятувальники оперативно загасили вогонь
Надзвичайники врятували понад 30 собак під час пожежі у Вінниці
2 жовтня, 06:16
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
18 жовтня, 18:07
Небо над Центральним Калімантаном через лісові пожежі
Індонезію накрив оранжевий смог: пожежі стали найсильнішими за 11 років
15 жовтня, 05:45
Наслідки ударів по російських дата-центрах уже відчули користувачі онлайн-платформ
Удари по датацентрах відкрили новий фронт економічної війни – NYT
16 жовтня, 05:02
Будівництво метро на Виноградар
Будівництво метро на Виноградар: Аutostrada пояснила, чому засипає котлован
15 жовтня, 10:32

Події в Україні

Повітряна тривога у Києві тривала майже годину
Повітряна тривога у Києві тривала майже годину
Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
Російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Сили безпілотних систем побили власний рекорд: Мадяр назвав жовтневі цифри
Сили безпілотних систем побили власний рекорд: Мадяр назвав жовтневі цифри
Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування
Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua