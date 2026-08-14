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Сумщина: росіяни вбили дев'ятирічного хлопчика та його маму

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сумщина: росіяни вбили дев'ятирічного хлопчика та його маму
Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа
фото: Сумська ОВА

Батько та бабуся загиблого хлопчика зазнали важких опіків і перебувають у лікарні

Вранці 14 серпня російські терористи атакували будинок дронами на Сумщині. Про наслідки російської атаки повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише «Главком».

Окупанти завдали подвійного удару реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді на Сумщині.

Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа. На місці загинули 29-річна жінка та її дев’ятирічний син.

Ще четверо людей отримали поранення. Батько та бабуся загиблого хлопчика зазнали важких опіків і перебувають у лікарні.

Варто зазначити, що російські війська системно б'ють по Сумах та області дронами й КАБами, атакуючи житлові будинки, поштові відділення, АЗС, торговельні та медичні об'єкти. Унаслідок цих ударів загинули та зазнали поранень цивільні.

Нагадаємо, під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом, загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко. 

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Теги: пожежа будинок жінка поранення росіяни батько

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