Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

За словами віцемаршала, Трамп має необхідні інструменти для закінчення війни

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю «24 Каналу» зауважив, що за посередництва президента США Дональда Трампа – є тільки два варіанти завершити війну і Трамп має способи для цього, передає «Главком».

На думку Белла, існує кілька варіантів того, як США могли б допомогти Україні.

«Якщо озирнутися назад і проаналізувати перебіг війни, то слід визнати, що Захід дав Україні достатньо озброєння, щоб вона не зазнала поразки, але недостатньо, аби перемогти. Небезпека полягає в тому, що зараз ми продовжуємо говорити лише про те, як зупинити Росію.

Немає сумнівів, що зброя більшої дальності, така як Tomahawk чи JASSM, завдасть Росії серйознішого тиску. Але чи допоможе це Україні перемогти у війні? Ймовірно, ні. Більшість ударів по території Росії завдають їй шкоди, але вона не зупиняє ведення війни», – каже він.

За словами віцемаршала, атаки безпілотників на Росію спричиняють незручності, зокрема, закриття аеропортів, але загалом не зупинило країну-агресорку.

Белл зазначив, що залишається невідомим, чого прагне досягти Трамп, але якщо він справді хоче припинити війну, то з військового погляду є лише два варіанти.

«Перший – Путін досягає своїх цілей, можемо обговорити, які саме вони можуть бути. Другий – змусити його припинити бойові дії. А зробити це можна або військовим шляхом, або економічним. Малоймовірно, що Захід готовий втрутитись у конфлікт військовим шляхом і разом з Україною витіснити Росію.

Я припускаю, що Трамп зосереджений на економічних заходах. У нього є для цього всі необхідні інструменти. Чи готовий він їх застосовувати – це вже інше питання», – розповів Белл.

Нагадаємо, в Україні триває 1260-й день повномасштабної війни

Противник завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

6 серпня станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

війна Дональд Трамп озброєння

