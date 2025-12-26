Стало відомо про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії

Дмитро Лубінець розповів про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії

Дмитро Лубінець впевнений, що Росія висуне певні умови для повернення вивезених українців

Російська сторона надала Україні інформацію щодо людей, яких вона вивезла на свою територію. Було отримано список громадян та повідомлено деталі їхнього перебування. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода, передає «Главком».

Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни вивезли 52 людини до Росії. із села на Сумщині. Як раніше припускалося, серед них не виявилося дітей. «Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання», – розповів Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, із Росією наразі тривають перемовини щодо повернення цих людей назад дло України. «Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової, щоб їх фізично повернули на територію України», – зазначив Лубінець.

На думку уповноваженого з прав людини, Росія обов'язково висуне якість умови для повернення мешканців Сумщини.

Нагадаємо, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії.

Також повідомлялося, що начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, як росіяни примусово вивезли близько 50 цивільних громадян України з села Грабовське, що у Сумській області. Більшість населення села Грабовське евакуювалася на підконтрольну Україні територію заздалегідь. Однак у селі все ж таки залишилися місцеві мешканці.