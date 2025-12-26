Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 грудня станом на 22:00 відбулося 237 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 – безповоротно. Наші захисники знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, також уразили артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснив 86 обстрілів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 31 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у двох локаціях.

На Слов’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорватися в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне, ще три боєзіткнення залишаються незавершені.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 21 спробу ворога просунутись уперед в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість ворожих атак – загарбник проявляв активність у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка, ще два боєзіткнення досі тривають.

Нагадаємо, триває 1402-й день повномасштабної війни в Україні.