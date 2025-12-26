Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 26 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 грудня станом на 22:00 відбулося 237 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 – безповоротно. Наші захисники знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, також уразили артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснив 86 обстрілів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 31 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорватися в районах Сіверська та Дронівки.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне, ще три боєзіткнення залишаються незавершені.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 21 спробу ворога просунутись уперед в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість ворожих атак – загарбник проявляв активність у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка, ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1402-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волинь під атакою дронів
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
Сьогодні, 10:48
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту
Карта бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2025 року
24 грудня, 08:12
Захисники скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових
Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину
21 грудня, 16:39
Російські війська захопили село Грабовське на Сумщині
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
21 грудня, 10:58
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження Астраханського газопереробного заводу
Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод у РФ
15 грудня, 18:26
DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
14 грудня, 15:46
ЗСУ контролюють північ Покровська та продовжують наступальні дії
Росія втратила темп наступу в Покровську
13 грудня, 17:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 679 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 грудня, 06:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 386 танків
Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
30 листопада, 06:56

Події в Україні

Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
Стало відомо про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії
Стало відомо про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня
Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС
Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС
Черкащина: наслідки удару російською ракетою по Умані (фото)
Черкащина: наслідки удару російською ракетою по Умані (фото)
На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)
На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua