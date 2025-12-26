Головна Країна Події в Україні
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня
фото: Харківська ОВА

Унаслідок удару по Харкову загинуло двоє людей, ще восьмеро – поранені

Росія вдарила КАБами по Харкову, заяви президента Зеленського, Рада почала роботу над законом про вибори. «Главком» склав добірку новин 26 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Заяви президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі відповів на запитання журналістів. Зокрема, він розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні, а також про майбутні переговори з американською стороною та гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що у мирному плані з 20 пунктів є чотири сторони: Україна, США, РФ, Європа, і цей документ неможливо підписати без Росії та Європи. «Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом – «Главком») або ні, нам треба їх ще раз обговорити. Щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», – зауважив Зеленський.

 Володимир Зеленський заявив, що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також президент наголосив, що питання підписання мирної угоди залежить від зустрічі з американським лідером.

Коментуючи присутність західних військ в Україні, президент зазначив, що миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій.

Також Зеленський розповів, що російські загарбники намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Обладнання для наведення ударних дронів розміщується на житлових будинках.

Кабмін дозволив продавати ліки на заправках

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.

Уряд ухвалив зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що врегульовують роботу аптек у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Відтепер аптечні заклади, розміщені в державних та комунальних лікарнях, зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску. Такий підхід унеможливлює пропозицію до продажу ліків з вищою ціновою категорією та гарантує пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

Крім того, уряд вніс зміни до ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС.

Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії на заправках дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

Росія вдарила КАБами по Харкову

Російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Харкову. Ціллю виявилася одна з найжвавіших трас міста.

Унаслідок атаки загорілися автівки, постраждали будинки поряд. У машинах, що загорілися, були люди. Двоє чоловіків загинули. Восьмеро людей поранені, зокрема 9-місячна дівчинка. Дитину і двох дорослих госпіталізували.

«Укргазвидобування» отримало нового очільника

Юрій Ткачук став генеральним директором АТ «Укргазвидобування». Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах. З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ «Укрнафта», де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. У період з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника підприємства.

Перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу – через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок

Рада почала роботу над законом про вибори

Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні провела перше засідання. Всього її склад налічує 62 осіб. Серед них: нардепи, представники ЦВК, військові, судді.

Зокрема, вибори в Україні можуть відбутися шляхом гібридного голосування – онлайн та офлайн, аби забезпечити якомога вищу явку.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголосив, що вибори однозначно будуть непростими. Зокрема, однією з проблем є голосування ВПО, оскільки реєстр виборців не має точних даних про всіх переселенців.

«Дуже багато ВПО не реєструється, тому що таким чином уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці – ми з вами поки не розуміємо», – сказав він.

Крім того, парламентар наголосив, що значна частина українців досі перебуває за кордоном. Він наголосив, що зараз триває робота над тим, як забезпечити можливість їхнього голосування.

