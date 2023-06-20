Головна Країна Політика
search button user button menu button

Три країни збудують військові заводи в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Три країни збудують військові заводи в Україні
Україна намагається забезпечити себе зброєю, починаючи від боєприпасів і закінчуючи ракетними установками та ракетами
фото з відкритих джерел

Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включно з безпілотниками

Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включно з безпілотниками, на своїй території, і може підписати контракти найближчими місяцями. Про це сказав агентству Reuters заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв в кулуарах Паризького авіасалону.

Як зазначається, з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна намагається забезпечити себе зброєю, починаючи від боєприпасів і закінчуючи ракетними установками та ракетами. Київ отримав підтримку від таких країн, як Сполучені Штати, Німеччина та Британія, і, за словами Боєва, Україна веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо того, щоб вони самі виробляли зброю на території України.

«Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців», – сказав Боєв.

За словами заступника міністра, запуск такого виробництва в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду від вже наявного досвіду створення безпілотників і надасть робочі місця у західних та центральних регіонах країни.

«Для стримування агресії у майбутньому знадобиться потужна оборонна промисловість України, сильні українські Збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що візити міжнародних партнерів в Україну, налагодження виробництва та залучення України до системи безпеки для вільного світу є дуже важливим», – сказав Боєв.

Чиновник також додав, що вів переговори як з великими міжнародними компаніями-виробниками безпілотників, так і з дрібними постачальниками, проте не назвав ці компанії.

«Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники», – сказав політик.

Як повідомлялося, турецька оборонна компанія Baykar наприкінці минулого року заявила, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки.

Нагадаємо, німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче створити в Україні виробничі потужності для виробництва танків, боєприпасів та засобів ППО.

До слова, британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні.

 

Теги: зброя ракета Німеччина Італія Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні зранку внаслідок ворожого удару дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури у Львові
Три прильоти на Львівщині та атака дронів на Київщину: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:28
Унаслідок землетрусу у департаменті зафіксували тріщини та падіння каміння
У Франції стався потужний землетрус
17 червня, 12:43
Започаткували страву вугільники, які готували її з різними інгредієнтами, які були під рукою
Улюблена страва Берлусконі. Як приготувати італійську пасту алла карбонара
12 червня, 20:28
Від удару понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки
Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото)
12 червня, 14:45
Унаслідок ворожого удару щонайменше шість квартир знищено вщент, ще понад сотня осель потрощені
Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки
4 червня, 13:04
ППО знищила всі ворожі цілі
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
2 червня, 10:07
Російські «суперсучасні» ракети, як виявилось, можуть збивати
Невдачі росіян радують Китай. І ось чому
30 травня, 17:03
Росія завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч на 29 травня, а також вдень 29 травня
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
30 травня, 06:19
На думку Шольца, з Путіном можна буде поновити контакти навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин
Шольц має намір відновити контакти з Путіним: за яких умов це станеться
26 травня, 11:22

Політика

Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)
Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)
Три країни збудують військові заводи в Україні
Три країни збудують військові заводи в Україні
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
83K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
51K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
45K
У Швейцарії затримано українського дипломата
45K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
44K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту