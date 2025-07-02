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Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1225-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби ворог 16 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1225-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025 року
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