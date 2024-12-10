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ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах – звернення Президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах – звернення Президента
Президент висловив співчуття рідним загиблих та поранених під час ракетної атаки росіян по Запоріжжю
фото: Офіс президента України

Зеленський: Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи

У Запоріжжі триває рятувальна операція після російського ракетного удару по міській забудові. Вісімнадцять людей поранені, всім надається допомога. Але, на жаль, є загиблі. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський

Президент висловив співчуття рідним загиблих та поранених.

Зеленський повідомив, що мав розмову із Головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам.

«І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову й знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Готуємо зараз графік зустрічей та перемовин на цей місяць, щоб зробити якнайбільше», - наголосив очільник держави.

Також Зеленський повідомив про розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, у ході якої країни спланували спільну роботу цими тижнями й також у наступному році, коли почнеться головування Польщі в Європейському Союзі.

«Сьогодні ж говорили з Генсеком НАТО Рютте. Зокрема, про комунікацію з усіма нашими партнерами й про те, як швидше розв’язувати питання, які стосуються спільної безпеки всіх нас у Європі. Потрібні сильні гарантії та дієва взаємодія. Сьогодні ж зустрівся з делегацією Європарламенту – я вдячний усім за підтримку», – додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час церемонії вручення Національної премії ім. Бориса Патона відзначив внесок науки в обороноздатність країни. Зокрема, президент повідомив про успішні випробування нової ракети «Рута».  

«Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети «Рута», – сказав у своєму виступі Зеленський.

Президент пообіцяв, що далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів

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Теги: Володимир Зеленський президент ракета системи ППО Місяць

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