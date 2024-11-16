Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,

танків ‒ 9338 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,

артилерійських систем – 20520 (+28) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),

крилаті ракети ‒ 2641 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).

Втрати ворога у війні станом на 16 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 листопада:

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 16 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 997-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.