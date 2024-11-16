Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9338 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
  • артилерійських систем – 20520 (+28) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).
Втрати ворога у війні станом на 16 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 16 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 листопада:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 16 листопада
Активність флоту окупантів станом на 16 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 997-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. 

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна росія росіяни окупанти військові військова техніка озброєння Чорне море Азовське море ракета російська ракета безпілотник Повітряні сили ЗСУ ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Чернігівщині неподалік кордону з РФ на зруйнованому мосту через річку Судость було виявлено російський триколор
Окупанти зайшли у село Гремʼяч? Держприкордонслужба зробила заяву
Вчора, 12:45
Лікарі сортують поранених за ступенем терміновості
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
14 листопада, 15:12
ЗМІ: Наразі Трампу надсилають пропозиції до співпраці, але паралельно готуються реагувати на його можливі недружні дії
ЄС очікує на торговельну війну зі США після перемоги Трампа, – Politico
6 листопада, 20:31
Росіяни атакували Суми безпілотниками
Окупанти атакували Суми: є влучання у багатоповерхівку (фото)
1 листопада, 21:29
Угорський прем’єр наголосив, що тиск з боку Брюсселя на країну та її уряд зростає
Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського
23 жовтня, 22:14
Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер розповів про витік секретних документів
Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Пентагон прокоментував
22 жовтня, 23:44
Розслідування Фонду Клуні на Харківщині
Фонд Джорджа й Амаль Клуні долучився до фіксації сексуальних злочинів, скоєних росіянами
22 жовтня, 09:59
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
18 жовтня, 08:55
Заступник прессекретаря міноборони США Сабріна Сінгх пояснила, чому США не збивають російські ракети
Чому США не збиватимуть російські ракети над Україною: відповідь Пентагона
16 жовтня, 08:31

Події в Україні

Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
ЗСУ мали певний успіх на Курщині та біля Курахового – карти ISW
ЗСУ мали певний успіх на Курщині та біля Курахового – карти ISW
На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву
На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву
Росіяни обступають Курахове: DeepState розповів про ситуацію поблизу міста
Росіяни обступають Курахове: DeepState розповів про ситуацію поблизу міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
15K
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
5674
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5051
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці
4862
Відключення світла на Київщині: адреси та час

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua