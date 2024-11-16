Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 719240 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
- артилерійських систем – 20520 (+28) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3651 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 16 листопада:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 997-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.
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