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РФ знову била по Сумщині: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ знову била по Сумщині: є постраждалі
На Сумщині від ворожого обстрілу постраждали дві людини
фото: Telegram / Zhyvytskyy (ілюстративне)

Під ударом опинилися шість громад регіону

За добу окупанти обстріляли прикордоння Сумської області 10 разів. Зафіксовано 62 вибухи, дві цивільні особи дістали контузії.  Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

Обстрілу зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської та Краснопільської громад.

По території Юнаківської громади ворог гатив із міномета (сім вибухів) та артилерії (вісім вибухів).

Також мінометний обстріл здійснено по території Білопільської громади. Зафіксовано 12 вибухів.

Крім того, росіяни вдарили з міномета по Новослобідській громаді – там пролунали чотири вибухи.

Із міномета окупанти обстрілювали і Миропільську громаду. Там прогриміли три вибухи. Через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок у селі Миропілля.

Водночас росіяни здійснили мінометний обстріл села Студенок Есманської громади (десять вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок, господарську споруду, трактор і польовий обприскувач. Унаслідок обстрілу дві цивільні особи дістали контузії.

Також окупанти завдавали ударів із міномета по Краснопільській громаді (18 вибухів). 

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: окупанти обстріл Сумщина

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