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Слідчі знайшли шістьох киян, які викладали роботу ППО у соціальні мережі: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Слідчі знайшли шістьох киян, які викладали роботу ППО у соціальні мережі: деталі
Затриманим блогерам загрожує до 8 років ув'язнення
фото: Київська міська прокуратура

У ніч проти 16 травня значна кількість блогерів виклали до Інтернету фото та відео роботи українських систем ППО

Правоохоронці встановили особи шести жителів Києва, які розповсюдили інформацію про роботу ППО під час масованої ракетної атаки Росії в ніч проти 16 травня. Про це повідомляє пресслужба київської прокуратури. 

Згідно з матеріалами слідства, у ніч на 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки рф по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України.

«У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО», – повідомили правоохоронці.

Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, які виклали до соцмереж фото та відео повітряної атаки на Київ та роботи ППО. За місцями проживання фігурантів проведено невідкладні слідчі дії. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили технічні засоби, які використовувалися для поширення забороненого контенту.
 
За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.

Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари. За коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня рашисти атакували Київ ракетами, але завдяки роботі ППО всі цілі були знищені. І скільки разів не нагадують українцям, що знімати в цей час та викладати відео в публічний доступ не можна, все одно знаходяться ті, хто ігнорує заборони. Нині «прославилася» співачка та блогерка Інна Воронова. Вона опублікувала у Інстаграм відео, на яких видно роботу систем ППО та вказала геолокацію, де знімала ролик.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність

Теги: соціальні мережі системи ППО обстріл

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Кримінал

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