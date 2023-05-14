По Харкову та області окупанти завдали ударів

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

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«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдає ударів по Харківщині ракетами С-300.

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«Ракети ще у повітрі – не залишайте укриття!» – наголосив Мельник.

Раніше у більшості областей України та столиці було оголошено повітряну тривогу.