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По Харкову та області окупанти завдали ударів

Діана Гасюк
glavcom.ua
По Харкову та області окупанти завдали ударів
фото з відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдає ударів по Харківщині ракетами С-300.

«Ракети ще у повітрі – не залишайте укриття!» – наголосив Мельник.

Раніше у більшості областей України та столиці було оголошено повітряну тривогу.

Теги: окупанти укриття Олег Синєгубов ворог

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