По Харкову та області окупанти завдали ударів
Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдає ударів по Харківщині ракетами С-300.
«Ракети ще у повітрі – не залишайте укриття!» – наголосив Мельник.
Раніше у більшості областей України та столиці було оголошено повітряну тривогу.
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