«Риють собі могили в чотири ряди». Федоров розповів, як окупанти готуються до контрнаступу на Запоріжжі

Загарбники готують деревину на свої труни з українських дерев

Російські загарбники готуються переходити до оборони в Запорізькій області – вони в паніці риють окопи та встановлюють «зуби дракона». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти Запорізької області готуються залишитися в українській землі. Риють собі могили у чотири ряди. Останнім часом псують землю приватних садів у Терпінні біля Мирного. Ставлять пам’ятники, відомі як «зуби дракона», зокрема, в районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей», – йдеться в повідомленні.

Також Федоров зазначив, що росіяни готують деревину на свої труни з українських дерев. Зокрема, через Мелітополь із Криму на північ окупованої частини Запорізької області окупанти везуть соснові колоди. А також знищують дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляють ліс кругляк через Мирне.

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«Рашисти панічно готуються до оборони: перерили нашу землю як кроти. Тим легше буде залишити їх у звичних норах назавжди», – додав Федоров.

Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.