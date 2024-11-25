Посадовці в Європі знову заговорили щодо відправки військ в Україну – ЗМІ

Вперше з відповідною ініціативою виступив президент Франції ще у лютому. Тоді ж це викликало сильну опозицію з боку деяких європейських країн

ЗМІ: Між Лондоном та Парижем ведуться переговори з метою створення твердого ядра союзників в Європі, з акцентом на Україну

Британія та Франція не виключають очолення іноземного військового контингенту в Україні. Усе через ризики довкола перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Le Monde.

Як повідомляють джерела видання, наразі дискусії щодо відправки західних військ й приватних оборонних компаній в Україну знову активізувались. Деталі дебатів щодо цього питання є засекреченими, але вони активізували після перемоги Трампа у виборах.

Le Monde нагадує, що вперше з відповідною ініціативою виступив президент Франції Еммануель Макрон ще у лютому. Тоді ж це викликало сильну опозицію з боку деяких європейських країн на чолі з Німеччиною. Водночас цей сценарій не був похований.

«За нашою інформацією, він навіть відродився в останні тижні з візитом до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера під час урочистостей 11 листопада», – додає видання.

Військове джерело розповіло, що між Лондоном та Парижем ведуться переговори про оборонну співпрацю, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників в Європі, з акцентом на Україну і європейську безпеку.

У тому ж числі Le Monde нагадує, що минулого тижня голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, в інтерв'ю BBC, закликав західних партнерів «не встановлювати і не висловлювати червоних ліній» у своїй підтримці України. Водночас відповідаючи на питання щодо можливості відправки західних військ до країни, він заявив: «Ми не виключаємо жодного варіанту».

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу припустив, що треті країни можуть залучити своїх військових до участі у війні в Україні. Так він відповів на питання стосовно присутності солдатів КНДР у зоні активних бойових дій.

Так, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Про це пише Politico.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що інформація про допомогу Росії від КНДР вимагає більш рішучих дій від партнерів України. Водночас очільник МЗС Литви додав, що Європа продовжує діяти пасивно. Утім, він упевнений у здатності союзників України вжити всіх необхідних проактивних кроків для вирішення конфлікту.