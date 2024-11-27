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Північна Корея готує до передачі Росії додаткові балістичні ракети – США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Північна Корея готує до передачі Росії додаткові балістичні ракети – США
КНДР має кілька розробок на базі радянських ракет
фото: Reuters

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет», – зауважив представник Сполучених Штатів

Сполучені Штати Америки заявили в ООН про намір режиму Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети – на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ уже використала, запустивши по українських містах. З відповідною заявою виступив у середу на засіданні Ради безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд, повідомляє «Укрінформ».

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет», – зауважив представник Сполучених Штатів.

У цьому зв’язку він зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

«Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя», – зазначив Вуд.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в конфлікт вводиться велика кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

Взамін, за його словами, Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Водночас представник США звернув увагу, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та «невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту».

Він також звернув увагу, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку. 

Нагадаємо, Північна Корея розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збираються ракети малої дальності. Ці ракети Пхеньян передає Москві.  Об'єкт, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу «Ренсон» у Хамхіні, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни.

Раніше повідомлялося, що у північнокорейської ракети KN-23/KN-24 – виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску. Так, було опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. 

Варто зазначити, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.  

До слова, оточення новообраного президента США Дональда Трампа міркує про можливість прямих переговорів з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Команда республіканця вважає, що такий крок може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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Теги: росія війна Китай технології Північна Корея Україна системи ППО балістичні ракети

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