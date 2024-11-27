На Дніпропетровщині окупанти атакували з дрона авто рятувальників

Постраждалих серед рятувальників немає

У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські війська атакували рятувальників, які обстежували територію одного із сіл після обстрілу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району, російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС.

Російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках фото: ДСНС України, Facebook

Постраждалих серед рятувальників немає.

Це не перша атака росіян на автівку надзвичайників. Так, у вересні на Донеччині окупанти атакували дроном рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі, пошкоджена пожежна автоцистерна. У ДСНС зауважили, що особовий склад не постраждав, але пошкоджена пожежна автоцистерна.

П'ятого вересня атакувала Дніпропетровську область дроном. Поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами.

23 січня, російська армія здійснила три прицільні атаки по рятувальниках. Як зазначається, ворог бив по людях, автомобілях та пожежних частинах. Постраждав один вогнеборець.