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Польські виробники хочуть обмежити імпорт цементу з України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польські виробники хочуть обмежити імпорт цементу з України
До початку війни Україна використовувала близько 12 млн тонн цементу на рік, але нині цей показник впав до 4 млн тонн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Асоціація виробників пропонує встановити квоти на імпорт цементу з України

Польські виробники цементу закликають до захисту внутрішнього ринку від стрімкого зростання імпорту цементу з України. Про це повідомляє Puls Biznesu.

З 2019 по 2023 рік постачання українського цементу до Польщі зросло більш ніж на 1500%. Якщо у 2020 році обсяги імпорту становили 32 тис. тонн, то у 2021 році вони збільшилися до 52,6 тис. тонн, у 2022 році – до 101,7 тис. тонн, а у 2023 році досягли 340 тис. тонн.

Цього року обсяг перевищить 500 тис. тонн, а у 2025 році може зрости до 1,5 млн тонн, заявив Збіґнєв Пільх, голова Асоціації виробників цементу Польщі.

До початку війни Україна використовувала близько 12 млн тонн цементу на рік, але нині цей показник впав до 4 млн тонн. Вільні обсяги продукції експортуються переважно до Польщі.

«Неконтрольоване надходження цементу з України є недобросовісною конкуренцією, оскільки його виробники не несуть витрат на кліматичну політику Євросоюзу, на відміну від нашої. Тому ми не можемо конкурувати з українським імпортом. У такій ситуації існування, наприклад, цементного заводу в Хелмі, що за 25 км від кордону з Україною, не буде виправданим. У результаті щонайменше 1300 осіб втратять роботу», – заявив Пільх.

Асоціація виробників пропонує встановити квоти на імпорт цементу з України, обмеживши безмитне ввезення до середнього рівня останніх трьох років. Пільх також наголосив, що це питання слід включити до порядку денного під час перегляду торговельної угоди між Україною та ЄС у 2025 році.

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Теги: імпорт Україна Польща будівництво

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