Окупована Росією Абхазія залишилася без світла

Через дефіцит енергії в Абхазії на тиждень зупинили роботу шкіл та дитячих садків

Інгурська ГЕС забезпечує електроенергією східну частину Абхазії, західна, зокрема Сухумі, живиться за рахунок перетікання з РФ

Жителям окупованої Росією Абхазії відключили світло. Інгурська гідроелектростанція зупинена через нестачу води. Про це повідомляє місцева компанія «Черноморэнерго».

Компанія оприлюднила графік, згідно з яким світло абонентам включатимуть з 07:00 до 21:00 двічі, кожного разу на 1 годину 24 хвилини.

Графік подачі електроенергії: світло абонентам включать з 07:00 до 21:00 всього на 1 годину 24 хвилини. інфографіка «Черноморэнерго»

Раніше «Черноморэнерго» повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції «у зв'язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води».

За даними місцевих видань, з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час.

Енергетична криза в Абхазії почалася у листопаді. Дефіцит перекривали за рахунок комерційного перетікання з Росії, але ці послуги були оплачені до 10 грудня включно. Інгурська ГЕС забезпечує східну частину Абхазії, західна, зокрема Сухум, – за рахунок перетікання з РФ.

Окупаційна адміністрація повідомляла, що ситуація може погіршитися, якщо не буде знайдено коштів для оплати російського перетікання.

«Інгурі ГЕС» – найпотужніша гідроелектростанція Грузії. Її ввели в експлуатацію 1978 року. Гребля, водоприймач та частина тунелю розташовані на території, яка контролюється грузинською владою; частина тунелю, пульт управління та будівля ГЕС – на абхазькій стороні. Абхазія безоплатно отримує 40% електроенергії, виробленої на станції протягом року.

Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії перебуває у повному занепаді.

Нагадаємо, сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.