Окупована Росією Абхазія залишилася без світла
Інгурська ГЕС забезпечує електроенергією східну частину Абхазії, західна, зокрема Сухумі, живиться за рахунок перетікання з РФ
Жителям окупованої Росією Абхазії відключили світло. Інгурська гідроелектростанція зупинена через нестачу води. Про це повідомляє місцева компанія «Черноморэнерго».
Компанія оприлюднила графік, згідно з яким світло абонентам включатимуть з 07:00 до 21:00 двічі, кожного разу на 1 годину 24 хвилини.
Раніше «Черноморэнерго» повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції «у зв'язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води».
За даними місцевих видань, з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час.
Енергетична криза в Абхазії почалася у листопаді. Дефіцит перекривали за рахунок комерційного перетікання з Росії, але ці послуги були оплачені до 10 грудня включно. Інгурська ГЕС забезпечує східну частину Абхазії, західна, зокрема Сухум, – за рахунок перетікання з РФ.
Окупаційна адміністрація повідомляла, що ситуація може погіршитися, якщо не буде знайдено коштів для оплати російського перетікання.
Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії перебуває у повному занепаді.
Нагадаємо, сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.
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