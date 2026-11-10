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Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі
Кривий Ріг потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки у Кривому Розі виникли перебої зі світлом 

У ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком».

За інформацією Вілкула, під ударом перебувають об'єкти критичної інфраструктури.

Місто під масованою атакою ворожих БаЛА. Цілі – об'єкти критичної інфраструктури. Є ще ворожі БпЛА у повітрі, – написав Вілкул.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що Росія хоче заморозити Кривий Ріг.

«Росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг. Б'ють по критичній інфраструктурі», – повідомив Лукашук.

Місцеві телеграм-канали писали про перебої зі світлом під час російської атаки.

Раніше повідомлялося, що компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників. 

Протягом останніх п'яти тижнів підприємство чотири рази зазнавало ракетних атак. Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок цих атак загинули п'ятеро людей. Ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар по підприємству, внаслідок якого були пошкоджені ключові об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Після атаки частину виробничих процесів на комбінаті зупинили.

До слова, уночі проти четверга, 10 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по щонайменше п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. У двох місцях досі тривають роботи з гасіння пожеж, двоє людей госпіталізовано.

Перші сигнали про загрозу з'явилися одразу після півночі: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попередив містян, що частина ворожих дронів іще перебуває на підльоті до міста, і закликав мешканців перебувати в укриттях. За кілька хвилин він повідомив про перші прямі влучання у житловому секторі та про поранених, яких оперативно доставили до лікарні.

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул Дніпропетровщина

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