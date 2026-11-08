Понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині залишилися без електрики

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури області перейшли на резервне живлення

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до масштабного знеструмлення Дніпропетровської області. Без електропостачання залишилися понад 600 тис. споживачів у п’яти районах регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Де немає електропостачання

За інформацією обласної військової адміністрації, знеструмлення охопило п’ять районів Дніпропетровщини:

Дніпровський;

Кам’янський;

Самарівський;

Павлоградський;

Синельниківський.

За інформацією ДТЕК, причиною масштабного знеструмлення стала нічна атака на енергетичну інфраструктуру області. Пошкоджені важливі енергооб’єкти. Без електрики залишилися понад 600 тис. мешканців Павлоградського, Самарівського, Кам’янського та Дніпровського районів, а також самого Дніпра.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, однак повторні російські атаки ускладнюють ремонтні роботи. Першочергове завдання – заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переводять на автономне живлення від генераторів. Енергетичні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Однак російські обстріли створюють додаткові перешкоди для проведення ремонтних робіт.

Обласна адміністрація не називає термінів повернення електрики всім споживачам. Жителів районів, де світло поки є, закликають відповідально користуватися електроприладами та не створювати додаткового навантаження на мережу.

Росія атакувала чотири райони області

Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі, російські війська вранці 8 листопада продовжили атакувати населені пункти Дніпропетровщини. За даними ОВА, протягом ранку ворог понад 10 разів застосовував безпілотники проти чотирьох районів.

Унаслідок обстрілів зафіксовано такі пошкодження:

У Дніпровському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині російські військові атакували районний центр і Покровську громаду. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджено приватний будинок. Після атаки виникла пожежа.

Інформації про постраждалих у ранковому зведенні адміністрація не навела.

Нагадаємо, російські атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини тривають не перший день. 30 жовтня після чергових ударів без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у Дніпрі та прилеглих населених пунктах. Згодом у місті повторно стався блекаут, а основні системи життєзабезпечення переводили на роботу від генераторів. Про це раніше писав «Главком».

2 листопада після масованих атак енергетики повернули електропостачання 820 тис. родин на Дніпропетровщині. Однак російські війська продовжили бити по енергетичних об’єктах регіону.