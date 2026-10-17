Росія атакувала Кривий Ріг ракетами

Під удар потрапило промислове підприємтсво

Вночі 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком».

«Місто знаходиться під комбінованим ударом балістичних та крилатих ракет», – написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що росіяни завдали ударів по промисловому підприємству в Кривому Розі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників.

Протягом останніх п'яти тижнів підприємство чотири рази зазнавало ракетних атак. Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок цих атак загинули п'ятеро людей. Ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар по підприємству, внаслідок якого були пошкоджені ключові об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Після атаки частину виробничих процесів на комбінаті зупинили.

До слова, уночі проти четверга, 10 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по щонайменше п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. У двох місцях досі тривають роботи з гасіння пожеж, двоє людей госпіталізовано.

Перші сигнали про загрозу з'явилися одразу після півночі: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попередив містян, що частина ворожих дронів іще перебуває на підльоті до міста, і закликав мешканців перебувати в укриттях. За кілька хвилин він повідомив про перші прямі влучання у житловому секторі та про поранених, яких оперативно доставили до лікарні.