РФ створює систему, схожу на Starlink: розвідка розкрила масштаб планів

У березні 2026 року Росія вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників

Москва планує збільшувати кількість супутників – до 292 супутників у 2027 році та до 924 у 2035 році

Москва впроваджує «Рассвет» – фактично російський аналог супутникової системи Starlink. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія почала розгортати цю систему значно швидше, ніж передбачали її плани. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, пише «Главком».

У березні 2026 року Росія вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Надалі Москва планує збільшувати їхню кількість – до 292 супутників у 2027 році та до 924 у 2035 році.

Наразі система може працювати лише фрагментарно – у моменти, коли супутник проходить над територією України.

«Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink», – пояснив представник ГУР.

За його словами, українська сторона вже обговорює способи протидії російській супутниковій системі. «І вже йде дискусія, як з цим боротись», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, Сергій (Флеш) Бескрестнов скептично оцінив можливості завадити розгортанню «Рассвета», нагадуючи про чотирирічні безуспішні спроби Росії заглушити чи зламати американський Starlink. Ідею ж ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур він назвав «маячнею».

«Чи змогла Росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за чотири роки щось зробити зі „Старлінками"? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є», – підкреслив він.

Флеш додав, що випробовувати ці «задуми» зараз ще зарано – наявні на орбіті 16 апаратів працюють у тестовому режимі та поки не становлять прямої військової загрози.